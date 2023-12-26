الجيش الإسرائيلي: قذيفة مضادة للدبابات من لبنان تصيب كنيسة بشمال إسرائيل

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن كنيسة يونانية ارثوذكسية في شمالى إسرائيل أصيبت بقذيفة مضادة للدبابات اطلقت من لبنان، مما أسفر عن إصابة مدني واحد في قرية إقرث.

وأضاف الجيش أن قواته ورجال الاسعاف من جمعية ماجن ديفيد أدون للخدمات الطبية الطارئة توجهوا إلى موقع الهجوم لتقديم المساعدة الطبية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن المصاب هو حارس للكنيسة يبلغ من العمر ثمانين عاما.

وألقى الجيش الإسرائيلي باللوم على جماعة حزب الله في الهجوم الذي تعرضت له كنيسة القديسة ماري.

وكانت جماعة حزب الله قد أعلنت في وقت سابق أنها اطلقت النار على أهداف عسكرية في إسرائيل وألحقت بها "إصابات مباشرة".

وذكرت جماعة حزب الله أيضا أنها أصابت جنودا إسرائيليين قرب بلدة شوميرا بشمالى إسرائيل. وتقع الكنيسة جنوب غرب البلدة.

وتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان بشكل متكرر منذ الهجمات التي قامت بها حركة حماس على إسرائيل من قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.