محافظ كفرالشيخ: حملات مكثفة للنظافة ومتابعة حركة نقل الركاب

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وخطوط الصرف الصحي، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الأجرة وخاصة طلاب الجامعة "ذهابا وإيابا"، بمراكز ومدن المحافظة.

وشدد على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء؛ لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيا.

وتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ برئاسة اللواء حسن موافي، استعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات من خلال القيام بأعمال جمع القمامة حيث تم رفع 150 طن قمامة، من أحياء وشوارع وميادين المدينة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة.

وكشف عن المرور على القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة، واستمرار العمل على رفع مستوى الخدمات والمتابعة على مدار الساعة والتواصل مع المواطنين.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة اللواء علاء يوسف، في حملات النظافة برفع 90 طن مخلفات قمامة، بقرى محلة دياي، وكفر مجر، ومحلة أبو علي، وشباس الشهداء، وسنهور المدينة، وشابة، والعجوزين، وأبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب.

وأشار إلى المرور على القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية أهمها محطات المياه والصرف، وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات القائمة بنطاق القرى والتوابع.

تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، برفع 55 طن مخلفات قمامة، من قرى ومدينة بلطيم، من خلال معدات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، والمعدات الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات، والجرارات، والحاويات من الشوارع والمناطق المختلفة بالمدينة إلى المقلب الوسيط ومن ثم الى المقلب العمومي، بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، ومتابعة حركة نقل الركاب بالموقف الغربي.