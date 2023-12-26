نفى عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شُعبة الذهب بالغرفة التجارية، الأنباء التي ترددت عن أن إقدام تجار الذهب على وقف حركة البيع والشراء بسبب ارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، إن تاجر الذهب لا يستفيد من ارتفاع الأسعار لأن مكسبه هو المصنيعة.

وأشار إلى أن من مصلحة التاجر أن يكون سعر الذهب منخفضا لتكون عملية الشراء أكبر من قبل المواطنين.

ولفت إلى أن رأس مال التجار هو حجم جرامات الذهب وليس الأموال السائلة، موضحا أن الأسعار تتأثر بالأزمات العالمية.

ونوه بأنه لا يمكن توقع طبيعة الأسعار خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه إذا انخفضت الفجوة بين حجم العرض والطلب قد يحدث استقرار في الأسعار حاليا.