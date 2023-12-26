 تايوان تحث مواطنيها على تلقي لقاح إكس.بي.بي في أقرب وقت ممكن لتجنب الإصابة بكورونا - بوابة الشروق
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تايوان تحث مواطنيها على تلقي لقاح إكس.بي.بي في أقرب وقت ممكن لتجنب الإصابة بكورونا

تايبيه - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 3:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 3:07 م

حث مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في تايوان، اليوم الثلاثاء، كبار السن والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة، على الحصول على لقاح "إكس بي بي" في أقرب وقت ممكن، بينما شهدت البلاد ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد -19" .

ونقلت صحيفة "فوكس" التايوانية عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، قوله في بيان له، إن تايوان سجلت 326 حالة إصابة جديدة بـ "كوفيد -19" خلال أسبوع واحد، وهو الذي بدأ في 19 من ديسمبر الجاري، بزيادة نسبتها نحو 26% بالمقارنة مع الأسبوع السابق.

وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه من بين تلك الحالات الجديدة، لم يحصل 99% من المصابين على لقاح "إكس بي بي"، المتاح في تايوان منذ 26 من سبتمبر.


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