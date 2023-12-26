عبد المنعم السعيد: حماس والمجموعة الدينية بالحكومة الإسرائيلية لا يريدان تسوية من أي نوع

قال الدكتور عبد المنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن كلا من حركة حماس والمجموعة الدينية داخل الحكومة الإسرائيلية، لا يريدان تسوية من أي نوع.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الإثنين، أن حركة حماس خسرت كثيرا، على الرغم من استمرارها، منوها بأنه نتيجة لضخامة العمل العسكري في هذه الحرب، مقارنة بالحروب الأربعة السابقة على قطاع غزة، فالتوافق العالمي والإقليمي الموجود حاليا هو حل الدولتين، والذي يشبه الوصول إلى المريخ.

ولفت إلى أن الوصول لمرحلة حل الدولتين عملية شاقة ومُضنية، ولكن الدولة المصرية تطمح لهذا في حل الأزمة الفلسطينية، خاصة وأن القضية والقيام بالعملية الدبلوماسية والسياسية تركت لمصر، موضحا أن هذا التدريب الذي اعتادت عليه مصر في هذا الشأن لن يذهب هباء.

وأشار إلى أن أهم ما يشغل الجانب المصري، هو إدخال أكبر قدرا من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، لأنها العلاج المصري الحقيقي لمنع الضغط على الحدود المصرية، وهو الهدف الذي تسعى إسرائيل لتحقيقه، عبر دفعها الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

وأوضح أن مصر تحاول إيجاد سلطة وطنية واحدة بفلسطين، وهو ما يعد مكسبا متمثلا في إعادة الوحدة للشعب الفلسطيني من جديد، وأن يكون له ممثل شرعي ووحيد أمام العالم، بالإضافة إلى خلق مساحة دبلوماسية وسياسية للتفاهم.

