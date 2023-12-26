استقرار معدل البطالة في اليابان خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات وزارة الشئون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة اليوم الثلاثاء، استقرار معدل البطالة في اليابان خلال نوفمبر الماضي.

وذكرت الوزارة أن معدل البطالة خلال نوفمبر الماضي بلغ 5ر2% وهو نفس المعدل في أكتوبر الماضي، كما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

في الوقت نفسه ارتفع عدد العاطلين في اليابان خلال الشهر الماضي بمقدار 40 ألف عاطل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 69ر1 مليون عاطل.

من ناحيته قال جابرييل نج المحلل الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس إن سوق العمل اليابانية ستتباطأ خلال العام المقبل مع تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم ارتفاع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال نوفمبر الماضي بواقع 7ر2% سنويا مقابل 3% خلال أكتوبر الماضي.

يذكر أن معدل التضخم الأساسي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة. وتراجع المعدل خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ فبراير الماضي.

وفي تقرير منفصل أشار البنك المركزي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) للخدمات والذي يقيس التغير في أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات التي تقدمها الشركات والهيئات لغيرها من الشركات والهيئات الحكومية بنسبة 3ر2% سنويا خلال الشهر الماضي، وهو أعلى معدل ارتفاع للمؤشر منذ 30 عاما. كما ارتفع المؤشر خلال نوفمبر الماضي بنسبة 2ر0% مقارنة بأكتوبر الماضي.