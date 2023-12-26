إصابة 8 أشخاص بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز بمنزل بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم اليوم الثلاثاء، إثر انفجار أسطوانة غاز بمنزل بقرية المهدية بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تبلغ من الأهالي بوجود انفجار بمنزل ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من "ح. ح 8 سنوات" "ي.ر، 9 سنوات" "أ.ح، 5 سنوات" "ن.أ، 4 سنوات" "ر.ش، 42 سنة" "م.أ 40 سنة" "س.ب، 67 سنة" "م.س، 38 سنة".

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.