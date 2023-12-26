الأهلي يتفوق على النصر السعودي في سباق «جلوب سوكر» ‏

اشتعل الصراع بين الأهلي والنصر السعودي على الفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل ‏نادي في الشرق الأوسط والتي يتم منحها للفائزين في حفل ضخم يقام بمدينة دبي الإماراتية، يوم ‏‏19 يناير المقبل بحضور ممثلين من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الأوروبي "يويفا" ‏ورابطة الأندية، والعديد من المؤسسات الرياضية الدولية الكبرى.‏

ويتصدر الأهلي السباق إلى الآن بنسبة تصل إلى 2%، قبل إغلاق باب التصويت بشكل رسمي ‏خلال 48 ساعة، وهو فارق يعكس مدى وقوة المنافسة بين النادي والظهور القوي لنادي النصر ‏على الرغم من شعبية الأهلي الكبيرة.‏

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة إقبالًا كبيرًا من جماهير الأهلي على التصويت لفوز النادي ‏بالجائزة التي سبق أن توج بها عام 2020 كأفضل نادي في القرن الـ21 في حفل ضخم حضره ‏محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والي تسلم الجائزة.‏

وشجع رواد السوشيال ميديا جماهير الأهلي على المشاركة والتصويت لصالح القلعة الحمراء، ‏وعدم إتاحة الفرصة لنادي النصر الذي يحشد كل قوته ودعمه للتويج باللقب على حساب الأهلي ‏الأكثر جماهيريه في الوطن العربي وإفريقيا.‏