الأهلي يتفوق على النصر السعودي في سباق «جلوب سوكر» ‏

اشتعل الصراع بين الأهلي والنصر السعودي على الفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في الشرق الأوسط والتي يتم منحها للفائزين في حفل ضخم يقام بمدينة دبي الإماراتية، يوم 19 يناير المقبل بحضور ممثلين من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الأوروبي "يويفا" ورابطة الأندية، والعديد من المؤسسات الرياضية الدولية الكبرى.
ويتصدر الأهلي السباق إلى الآن بنسبة تصل إلى 2%، قبل إغلاق باب التصويت بشكل رسمي خلال 48 ساعة، وهو فارق يعكس مدى وقوة المنافسة بين النادي والظهور القوي لنادي النصر على الرغم من شعبية الأهلي الكبيرة.
ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة إقبالًا كبيرًا من جماهير الأهلي على التصويت لفوز النادي بالجائزة التي سبق أن توج بها عام 2020 كأفضل نادي في القرن الـ21 في حفل ضخم حضره محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة والي تسلم الجائزة.
وشجع رواد السوشيال ميديا جماهير الأهلي على المشاركة والتصويت لصالح القلعة الحمراء، وعدم إتاحة الفرصة لنادي النصر الذي يحشد كل قوته ودعمه للتويج باللقب على حساب الأهلي الأكثر جماهيريه في الوطن العربي وإفريقيا.