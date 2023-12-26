إندونيسيا: الشرطة تحقق في انفجار مصنع لمعالجة النيكل ومقتل 18 عاملاإندونيسيا: الشرطة تحقق في انفجار مصنع لمعالجة النيكل ومقتل 18 عاملا

أعلن مصنع لمعالجة النيكل في إندونيسيا تابع لعملاق المعادن الصيني "تسينجشان هولدنج جروب"، إيقاف عملياته التشغيلية اليوم الثلاثاء، فيما يواصل رجال الشرطة التحقيقات لكشف ملابسات وقوع الانفجار الذي أدى إلى مقتل 18 عاملا، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ونقلت "بلومبرج" عن مسئول بمجمع موروالي الصناعي، قوله إن المصنع أوقف عملياته بعد الانفجار الذي وقع صباح أول أمس الأحد، في فرن صهر بالمجمع.

وقال متحدث باسم المصنع، إن العاملين كانوا يقومون بإصلاح وتركيب ألواح في الفرن.

وجاء في بيان للشرطة: "بناء على التحقيقات الأولية، تسبب سائل قابل للانفجار في الجزء السفلي من الفرن في الانفجار، الذي وقع خلال عملية الإصلاح. وقد كانت هناك أنابيب أكسجين في مكان قريب من هذا الجزء، وانفجرت بسبب الانفجار الأول".

وقال سوبريناتو قائد شرطة موروالي، إن الحادث حاليا قيد التحقيق الجنائي.

يشار إلى أن فرن الصهر تملك نسبة 50% منه مجموعة "تسينجشان هولدنج جروب" التي قادت عملية التوسع في صناعة النيكل في إندونيسيا في العقد الماضي.