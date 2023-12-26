افتتح بنك البركة فرعه الجديد بمحافظة المنيا، ليصل بذلك إجمالي عدد فروع البنك إلى 36 فرعاً، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية التوسع التي تركز على الانتشار الجغرافي والتواجد في معظم محافظات الجمهورية، وزيادة قاعدة العملاء في السوق المصرفي المصري.

وفي هذه المناسبة، عبر عبدالعزيز سمير، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي والفروع لبنك البركة، عن سعادته بالافتتاح قائلاً: "اليوم ينضم فرعاً جديداً لشبكة فروع بنك البركة في محافظة المنيا بهدف زيادة قاعدة العملاء عبر التوسع الجغرافي في مناطق مختلفة من الجمهورية. وهدفنا هو إتاحة أفضل الخدمات المالية والبنكية بما في ذلك طرح منتجات وحلول متكاملة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لعملائنا في صعيد مصر بما يتماشى مع خطط وجهود البنك المركزي المصري في تحقيق الشمول المالي."

يُذكر أن البنك كان قد افتتح على مدار العام عدد من الفروع الأخرى في الزقازيق ودمياط والإسماعيلية، وصاحب هذه الافتتاحات العديد من الفعاليات في تلك المحافظات من بينها التعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية لإقامة عدد من القوافل الطبية والتبرع بأجهزة الكشف عن أمراض العيون للمستشفيات الجامعية لتقديم خدمات متكاملة للكشف والعلاج المجاني لمرضى العيون بالمحافظات، بالإضافة للعديد من المشروعات الأخرى في مجالات الصحة والتعليم، بما يبلور حرصه الدائم على خدمة أفراد المجتمع.

وفي هذا الإطار ، وقع بنك البركة مذكرة تعاون مع مؤسسة مرفت سلطان الخيرية، قام بموجبه بإجراء قافلة طبية في قرية تندة بمحافظة المنيا بهدف تقديم خدمات التشخيص والعلاج والنظارات والعمليات الجراحية لحوالي 1،000 حالة من غير القادرين بالإضافة إلى تحمل نفقات عمليات المرضى على قائمة الانتظار بالمؤسسة، إلى جانب القيام بحملات الكشف المبكر على العيون لطلاب مدرستين في محافظة المنيا.