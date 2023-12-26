التموين تحذر من شراء الذهب: السعر الحالي غير واقعي ومبالغ به

وصف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، الصعود الحاد في أسعار الذهب بالسوق المحلي بـ «غير المبرر أو المنطقي»، مرجعا ذلك إلى ارتفاع معدل الطلب الجماعي على الشراء بالتزامن مع انخفاض حجم المعروض.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إلى تراجع أسعار الذهب إلى مستويات 2100 للجرام عيار 21 في أعقاب تطبيق مبادرة الإعفاء الجمركي للمصريين بالخارج على واردات الذهب بعدما وصل لمستويات 2850جنيها بوقت سابق.

وتوقع حدوث استقرار بالأسعار بالتزامن مع استقبال كميات كبيرة من الذهب مع المصريين العائدين من الخارج خلال فترة إجازات منتصف العام عقب تجديد المبادرة، قائلا: «من الوارد انخفاض الأسعار إلى 3 آلاف مجددا».

ونصح الراغبين في الادخار إلى التريث وإرجاء الشراء إلى حين تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، قائلا: «لا يوجد داع للشراء الآن في قمة صعود الذهب، فالسعر الحالي مبالغ به وغير واقعي».