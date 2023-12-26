قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن السلطة مستعدة لتحمل مسئوليتها في قطاع غزة حال حدث «خروج»، في إشارة إلى إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «on»، وعُرضت مساء الثلاثاء، أنّ السلطة تتحمل من الأساس المسئولية في قطاع غزة حاليا، وهي جاهزة لمواصلة تحمُّل هذه المسئولي.

وأشار إلى أن مسئولية السلطة تشمل كل من غزة والضفة والقدس كدولة فلسطينية واحدة.

ولفت إلى أن ما يمر به قطاع غزة حاليا أكبر وأفظع من نكبة 1948، موضحا أن ما كل شيء انتهى في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه لم تعد هناك مدارس ولا مساجد ولا أبنية ولا كنائس في قطاع غزة، موضحا أنّ غزة بحاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات من أجل إعادة الإعمار لتعيش حياة جديدة على الأقل.