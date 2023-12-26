مقتل شخصين بسبب سقوط الأشجار نتيجة العواصف القوية شرقي أستراليا

توفي رجل في شرق ولاية فيكتوريا الإسترالية، بعد أن سقط عليه فرع شجرة بسبب العواصف الشديدة التي تعرضت لها الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد، وجزء كبير من الساحل الشرقي لأستراليا في الليلة الماضية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإسترالية عن شرطة فيكتوريا، القول إنها ستعد تقريرا للطبيب الشرعي، بعد وفاة الرجل في كارينجال بمنطقة جيبسلاند، اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان أنه من المفهوم أن هناك غصن شجرة سقط على الرجل في ملكية خاصة على طريق /راسكس/ بعد الساعة التاسعة صباحا.. وقد قدمت خدمات الطوارئ المساعدة الطبية له، لكن الرجل - الذي لم يتم تحديد هويته رسميا بعد – لفظ أنفاسه في مكان الحادث".

وفي الوقت نفسه، لقت امرأة "59 عاما" حتفها في منطقة جولد كوست الليلة الماضية، عندما صدمتها شجرة سقطت بسبب العواصف.

وتبحث أطقم الطوارئ في ولاية كوينزلاند بشمال شرق البلاد، عن شخصين جرفتهما مياه الفيضانات المفاجئة في منطقة جيمبي، بجنوب شرق الولاية.