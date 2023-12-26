 بوتياس نجمة برشلونة تخضع لجراحة في الركبة - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 3:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بوتياس نجمة برشلونة تخضع لجراحة في الركبة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 3:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 3:53 م

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء أن نجمته أليكسيا بوتياس تحتاج إلى الخضوع لجراحة لعلاج مشكلة في الركبة اليسرى.

وتعرضت بوتياس الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم مرتين والمتوجة مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للسيدات ومع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا، لقطع في الرباط الصليبي للركبة العام الماضي وغابت عن بطولة يورو 2022.

وعادت نجمة خط وسط برشلونة قبل انطلاق كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، وهي البطولة التي توج الماتادور الإسباني بلقبها للمرة الأولى.

وأوضح برشلونة أن "بوتياس ستخضع غدا الأربعاء لجراحة في الركبة اليسرى ، وسيصدر النادي بيانا رسميا بمجرد انتهاء الجراحة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك