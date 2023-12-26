بوتياس نجمة برشلونة تخضع لجراحة في الركبة

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أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء أن نجمته أليكسيا بوتياس تحتاج إلى الخضوع لجراحة لعلاج مشكلة في الركبة اليسرى.

وتعرضت بوتياس الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم مرتين والمتوجة مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للسيدات ومع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا، لقطع في الرباط الصليبي للركبة العام الماضي وغابت عن بطولة يورو 2022.

وعادت نجمة خط وسط برشلونة قبل انطلاق كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، وهي البطولة التي توج الماتادور الإسباني بلقبها للمرة الأولى.

وأوضح برشلونة أن "بوتياس ستخضع غدا الأربعاء لجراحة في الركبة اليسرى ، وسيصدر النادي بيانا رسميا بمجرد انتهاء الجراحة".