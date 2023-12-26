الأمم المتحدة تدعو الصين إلى ضمان مساحة إنسانية لطالبي اللجوء الكوريين الشماليين

أوصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الصين بضمان "مساحة إنسانية قابلة للحياة وفعالة" للاجئين الكوريين الشماليين.

وقدمت المفوضية هذه التوصية في تقرير نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن التوصية تأتي في الوقت الذي تستعد فيه الصين للخضوع لمراجعة دورية شاملة في كانون الثاني/يناير، وسط تقارير تفيد بأن الصين أعادت المنشقين الكوريين الشماليين إلى وطنهم على الرغم من احتمال تعرضهم لمعاملة قاسية.

وجاء في التقرير: "أوصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن تضمن الصين إمكانية وصول الأشخاص من جميع الجنسيات، بمن فيهم الأشخاص من كوريا الشمالية، الذين يطلبون اللجوء في الصين، إلى إجراءات اللجوء، واتخاذ جميع التدابير لضمان مساحة إنسانية قابلة للحياة وفعالة لطالبي اللجوء الذين قد يتم تحديد أنهم في حاجة إلى الحماية الدولية، بما في ذلك إصدار هوياتهم ووثائقهم للإقامة بشكل قانوني في الصين".

وبحسب يونهاب، اتُهمت الصين بإعادة اللاجئين الكوريين الشماليين بناء على وجهة نظرها القائلة بأنهم عبروا الحدود بشكل غير قانوني إلى الصين لأسباب اقتصادية. ومع ذلك، حثت جماعات الدفاع عنهم الصين على معاملتهم بما يتماشى مع المبدأ الدولي لعدم الإعادة القسرية.