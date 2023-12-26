مصدر مسئول: مقترح مصري أولي لوقف إطلاق النار في غزة

قال مصدر مسئول، إن ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة هو مقترح أولي.



وأضاف المصدر في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، مساء الثلاثاء، أنه سيتم بلورة موقف متكامل عقب حصول مصر على موافقة كافة الأطراف.







وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، قد صرح أمس الاثنين، بأنه لا علم للحركة حول تقارير إعلامية منسوبة لمصادر أمنية مصرية، بشأن رفض الحركة مبادرة مصرية لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.



وقال الرشق، في بيان: «نجدد التأكيد أنه لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان».



وأضاف: «قيادة الحركة تسعى بكل قوة لوقف العدوان والمجازر على شعبنا بشكل كامل وليس مؤقتا، وشعبنا يريد وقف العدوان، ولا ينتظر هدن مؤقتة، وتهدئة مجتزأة لفترة قصيرة، يتواصل بعدها العدوان والإرهاب».