 السلطة الفلسطينية تعتزم تقديم مبادرة تنص على تشكيل حكومة وفاق وطني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السلطة الفلسطينية تعتزم تقديم مبادرة تنص على تشكيل حكومة وفاق وطني

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 1:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 1:31 م

قالت مصادر لقناة «الشرق» للأخبار، اليوم الثلاثاء، إن «السلطة الفلسطينية قررت تشكيل وفد يتجه إلى مصر؛ حاملًا مبادرة خاصة».

وأوضحت المصادر أن «الوفد المتجه إلى مصر سيكون باسم منظمة التحرير وبرئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ».

وأشارت إلى أن «المبادرة الفلسطينية المرتقبة تنص على تبني مصر لحوار وطني، لدمج حركة حماس في منظمة التحرير».

ولفتت إلى أن «المبادرة الفلسطينية المرتقبة تنص على تشكيل حكومة وفاق وطني وليس حكومة تكنوقراط»، موضحة أنها «تنص على أن تتضمن حكومة الوفاق الوطني مستقلين ترشحهم التنظيمات الفلسطينية».

وذكرت المصادر أن «المبادرة الفلسطينية المرتقبة تتضمن إطلاق برنامج لإعادة إعمار غزة بعد إنشاء حكومة الوفاق الوطني».

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