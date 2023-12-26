 الرئيس الفلسطيني: اتصال دائم مع مصر حول العدوان على غزة.. والقاهرة تحمل نفس أفكارنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الفلسطيني: اتصال دائم مع مصر حول العدوان على غزة.. والقاهرة تحمل نفس أفكارنا

الرئيس الفلسطينى محمود عباس
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 10:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 - 10:59 م

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنّ بلاده على اتصال دائم مع مصر في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، وعُرضت مساء الثلاثاء، أن هذا التواصل يتم بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذا هناك اتصال مستمر مع سامح شكري وزير الخارجية ومع المخابرات العامة.

وأشار إلى أن التنسيق مع مصر يجري حول كل شيء، وأنه لا يوجد خلاف على أي شيء، موضحا أنّ مصر وبلاده والأردن والسعودية متفقون على كل شيء في هذه القضية.

ولفت إلى أن الدول الأربع تحمل نفس الهَم، وكذلك نفس الأفكار التي تحملها السلطة الوطنية الفلسطينية ويدعمونها في هذه الأفكار.


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