قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنّ بلاده على اتصال دائم مع مصر في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، وعُرضت مساء الثلاثاء، أن هذا التواصل يتم بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذا هناك اتصال مستمر مع سامح شكري وزير الخارجية ومع المخابرات العامة.

وأشار إلى أن التنسيق مع مصر يجري حول كل شيء، وأنه لا يوجد خلاف على أي شيء، موضحا أنّ مصر وبلاده والأردن والسعودية متفقون على كل شيء في هذه القضية.

ولفت إلى أن الدول الأربع تحمل نفس الهَم، وكذلك نفس الأفكار التي تحملها السلطة الوطنية الفلسطينية ويدعمونها في هذه الأفكار.