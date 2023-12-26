السويد تقترب من عضوية الناتو بعد تحرك بالبرلمان التركي

وافقت لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في خطوة رئيسية نحو توسيع الكتلة الغربية بعد تأخير دام 19 شهرا طالبت خلالها أنقرة ستوكهولم بتقديم تنازلات مرتبطة بالإرهاب.

وبحسب وكالة "رويترز"، تتمثل الخطوة التالية في إجراء تصويت كامل بالبرلمان، ومن المتوقع أيضا إقراره.

ومن المرجح أن يتم إجراؤه في غضون أسابيع، وبعد ذلك سيوقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليصبح قانونا.

من جانبه، قال رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان التركي، فؤاد أوقطاي، اليوم الثلاثاء، إنه يجب عدم توقع إجراء تصويت سريع في البرلمان بكامل هيئته على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد إحالة مشروع القانون للتصويت عليه في البرلمان بعد موافقة اللجنة عليه.

وأضاف أوقطاي، في تصريحات للصحفيين بعد موافقة اللجنة على مشروع القانون، أن رئيس البرلمان سيقرر الآن توقيت التصويت في البرلمان بكامل هيئته.