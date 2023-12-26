متحدثة صينية: التعاون التجاري بين موسكو وبكين قائم على المنفعة المتبادلة

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية تتمتعان بتعاون تجاري متبادل المنفعة، مؤكدة أن التدخل والقيود من أطراف ثالثة "أمر غير مقبول".

وقالت المتحدثة: في مؤتمر صحفي، نقلت مقتطفات منه وكالة سبوتنيك الروسية اليوم: "تجري الصين وروسيا تعاونا تجاريا واقتصاديا طبيعيا على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، ولا ينبغي أن تخضعا للتدخل أو القيود من قبل أطراف ثالثة".

وعندما سئلت عما إذا كانت الشركات الصينية ستواصل المشاركة في مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" وكيف سيؤثر ذلك على العلاقات الروسية الصينية، أجابت: "ستواصل الصين وروسيا تطوير التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي بروح الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة".

وأضافت ماو نينج: "لقد أثبتت الحقائق أن العقوبات والضغوط لا يمكن أن تحل المشكلات، ولكن على العكس من ذلك يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية".

وأشارت إلى أن "الصين عارضت دائما العقوبات الأحادية والولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية".

وكانت صحيفة "كوميرسانت" قد نقلت أمس الإثنين عن مصادر حكومية روسية، أن المساهمين الأجانب في مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2"، الذي خضع للعقوبات الأمريكية في أوائل نوفمبر، أعلنوا حالة "القوة القاهرة" بشأن مشاركتهم في المشروع.

وقالت سبوتنيك إن الحديث هنا يدور حول شركة توتال انيرجيزالفرنسية، وشركة"سي إن بي سي"الصينية وشركة"سي إن إو أو سي"، بالإضافة إلى اتحاد شركات "ميتسوي" اليابانية و""جي إو جي إم إي سي".