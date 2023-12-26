السعودية تتهيأ للإعلان عن اكتشاف ثروات طبيعية جديدة في يناير



كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أنه سيتم الإعلان عن كشف معادن وثروات طبيعية جديدة في منتصف شهر يناير القادم، وذلك في مؤتمر مستقبل المعادن.

وأعلن الخريف خلال كلمة له في حفل "ندلب" السنوي، في الرياض الليلة الماضية، أن قطاع التعدين الوليد في رؤية 2030 حقق إيرادات قياسية في عام 2023 تجاوزت 5ر1 مليار ريال، بحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الثلاثاء .

وأوضح أنه تم استكمال برنامج المسح الجيولوجي بمساحة تجاوزت 30% من مساحة الدرع العربي والنتائج مبهرة، وأن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" هو الأكبر والأهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما في الجانب الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

وتُعتبر المعادن حيوية بالنسبة للمملكة التي تسعى إلى أن تصبح مركزا رئيسيا لصنع بطاريات السيارات الكهربائية التي تتطلب معادن يتسابق عليها المصنعون في العالم. كما تركز السعودية جهودها الآن على الطاقة المتجددة واستخراج المعادن اللازمة لتطوير المواد الكيميائية لصناعة البطاريات. وحددت المملكة بالفعل هدفاً لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030.

وفي نوفمبر الماضي، قال الخريف على هامش "المؤتمر السعودي العربي الأفريقي"، إن المملكة رفعت مستهدف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030.

وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.