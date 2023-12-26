تقام مساء اليوم الثلاثاء، عدة مباريات هامة في الدوريات المحلية والعالمية، لعل أبرزها هي مباراة الاتحاد السكندري مع فاركو، في اللقاء الذي سيقام ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

بالإضافة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي ينتظر مواجهة وية لليفربول مع بيرنلي خارج أرضه، كما يلتقي مانشستر يونايتد مع أستون فيلا، وأخيرًا الدوري السعودي الذي ينتظر مواجهة قوية بين الاتحاد والنصر في لقاء يقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

الدوري المصري

الاتحاد × فاركو.. السابعة مساءً.

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × أستون فيلا.. العاشرة مساءً.

بيرنلي × ليفربول.. السابعة والنصف مساءً.

الدوري السعودي

الاتحاد × النصر.. الثامنة مساءً.