قال الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ردا على ما يتردد حول عدم توافر أحد الأصناف الدوائية لعلاج انخفاض مستوى السكر في الدم: «يوجد لدينا 10 أدوية مثيلة له متوفرة داخل الصيدليات بنفس المادة الفعالة والتأثير».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى استمرار أزمة نقص بعض الأصناف الدوائية المستوردة، قائلا: «لا شك أن لدينا مشكلة ببعض الأدوية المستوردة، ولا نستطيع أن ننكرها».

وأثنى على جودة الدواء المصري المصنع محليا وفاعليته في العلاج، مضيفا: «النهاردة كلنا عايشنين داخل مصر ونعلم أزمة الدولار، ولازم كلنا نتحمل ونشتري الدواء المثيل لا يوجد به أي مشكلة نهائيا».

وأشار إلى امتلاك الدولة 179 مصنعا لصناعة الدواء محليا بأعلى المستويات ومعايير الجودة العالمية تحت إشراف هيئة الدواء المصرية، لافتا إلى ارتفاع خطوط الإنتاج لـ 799 بمعدل زيادة 20 % منذ العام 2020.

ونوه إلى حصول معظم المصانع المصرية على شهادة «GMB» للتصنيع الدوائي من منظمة الصحة العالمية، متسائلا: «من الذي صنع (سوفوسبوفير) الذي عالج 5 ملايين مصري من فيروس التهاب الكبدي الوبائي؟ يجب علينا أن نرفع القبعة لمصانعنا المصرية».