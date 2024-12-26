المكتب الحكومي في غزة يدين استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين

أدان إسماعيل ثوابتة رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين أثناء تأدية عملهم.

وقال ثوابتة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "إن الجيش الإسرائيلي يتعمد قتل الصحفيين من أجل طمس الحقيقة وإخفاء الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني".

وبحسب ثوابتة، ارتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا في الحرب الإسرائيلية إلى 201.

وأكدت مصادر فلسطينية استشهاد خمسة صحفيين في قصف إسرائيلي استهدفهم في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

وقالت المصادر لـ"د ب أ" إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف سيارة بث تتبع لفضائية القدس اليوم بينما كان يتواجد فيها خمسة صحفيين مما أدى إلى مقتلهم.

وقال شهود عيان إن النيران اشتعلت بسيارة البث مما أدى إلى تفحم جثث الضحايا.

وجعلت الهجمات الإسرائيلية من غزة أكثر الأماكن دموية في العالم للعمل كصحفي، حيث وقع ثلث عمليات القتل على العاملين في وسائل الإعلام في المنطقة الفلسطينية التي مزقتها الحرب خلال العام الجاري، بحسب تقرير أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في ديسمبر الجاري.