تعليق الطيران مؤقتا في مطارات موسكو

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علقت سلطات الطيران الروسية المرور الجوي مؤقتا في جميع مطارات موسكو الأربعة لفترة قصيرة اليوم الخميس لأسباب تتعلق بالسلامة.

وذكرت هيئة "روس آفييشن" أن عمليات الإقلاع والهبوط غير مسموح بها في مطارات موسكو: شيريميتتييفو ودوموديدوفو فنوكوفو وجوكوفسكي.

وانطبقت القيود أيضا على مطار مدينة كالوجا (190 كيلومترا جنوب غرب موسكو).

ولم يتم ذكر أسباب محددة. وبعد فترة قصيرة تم إنهاء وقف العمليات.

وتم فرض قيود على مطارات مختلفة في روسيا في أعقاب هجمات بمسيرات من أوكرانيا.

وأحيانا ما يجعل استخدام الدفاعات الجوية الروسية عمليات الإقلاع والهبوط أمرا مستحيلا.

ورغم ذلك، لم يتم الإبلاغ عن إجراءات دفاعية هذه المرة.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها في مواجهة غزو روسي شامل منذ نحو ثلاثة أعوام بمساعدة الغرب. وتهاجم أهدافا داخل روسيا مرارا في كفاحها للدفاع عن نفسها.