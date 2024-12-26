فتح طريق المنصورة السريع بعد تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة

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تمكنت الأجهزة التنفيذية بالدقهلية من إعادة فتح طريق المنصورة السريع المؤدي إلى القاهرة؛ بعد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة وحاجز خرساني.

تلقي اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من الأهالي يفيد بوقوع حادث طريق وتوقف الطريق السريع دائرة ميت غمر.

على الفور تم إخطار غرفه الأزمات والكوارث بالدقهلية وتوجة قوة من مركز ومدينة ميت غمر لإعادة فتح الطريق السريع بعد الحادث.

وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات بعد رد الشئ لأصله واستعدال النيوجيرسي حفاظا على سلامة المواطنين.