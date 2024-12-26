اقتصادية قناة السويس توقع عقد تشغيل مع السويس للصلب لتشغيل رصيفين بميناء الأدبية

وقع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد بالأحرف الأولى مع رفيق بولس ضو، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب "شركة مصرية مساهمة"، يقضي بمنح الشركة منطقة التزام بميناء الأدبية بمساحة إجمالية 30 ألف متر وبتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، لتشغيل وصيانة رصيف بحري 4 و5 من أرصفة الميناء بطول يبلغ 650 مترا وعمق 17 مترا واستخدام ساحة تخزين وتداول للصب الجاف ومدخلات ومنتجات صناعات الحديد والصلب وإعادة تسليم منطقة الالتزام بميناء الأدبية.

حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وشركة السويس للصلب.

وأكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص دائمًا على تعظيم الاستفادة بما تملكه من موانئ ومناطق صناعية والموقع الاستراتيجي الفريد لموانئها على البحرين الأحمر والمتوسط، تحقيقا للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، لدعم سلاسل الإمداد العالمية في مختلف القطاعات، مضيفا أن تعاون المنطقة مع شركاء النجاح من الكيانات الاقتصادية الكبرى محليًا وعالميًا ممثلًّا في 15 مطورًا صناعيًّا، و5 مشغلين عالميين للموانئ، يعزز من تبادل الخبرات وتحقيق القيمة المضافة لأصول المنطقة وبنيتها التحتية عالمية المواصفات ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وأوضح جمال الدين أن ميناء الأدبية يمثل أحد البوابات الرئيسية للمدخل الجنوبي لقناة السويس التي تحقق الاتصال بين آسيا وإفريقيا، ويعد من الموانئ المصرية الرائدة في تداول بضائع الصب الجاف والسائل، مشيرا إلى حرص المنطقة على تحقيق رؤية مصر 2030 الهادفة لتصبح الموانئ المصرية وجهة التجارة العالمية والترانزيت، ما يساهم بفاعلية في دعم الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

من جهته أعرب رفيق بولس ضو عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيق المزيد من القفزات الاقتصادية للجانبين، لافتًا إلى أن حجم التداول المرتقب بعد هذا الإتفاق يصل إلى 5 ملايين طن سنويًّا من بضائع الصب الجاف في المرحلة الأولى، ومن المخطط تحقيق النمو التدريجي في أحجام التداول لتصل إلى 10 ملايين طن سنويًّا خلال 5 أعوام، ما يمثل دعمًا لمختلف القطاعات الصناعية الأخرى، حيث تعد صناعة الحديد والصلب حجر الزاوية للعديد من الصناعات مثل السيارات والمركبات ومشروعات الطاقة، وغيرها من الصناعات، كما تمثل أحجام التداول المخطط لها إضافة لنشاط ميناء الأدبية، تضعه على مصاف الموانئ الرائدة على البحر الأحمر.

ويعد ميناء الأدبية من أهم الموانئ في منطقة البحر الأحمر لتداول بضائع الصب الجاف والصب السائل بمتوسط سنوي عام 7 ملايين طن سنويا ويشهد الميناء أعمال رفع كفاءة وتطوير الأرصفة البحرية بأطوال أرصفة 1200 متر للمرحلة الأولي، لتجهيزها لاستقبال السفن ذات الحمولات 150 ألف طن، وأطوال 300 متر طولي، وغاطس 17 مترًا، فضلًا عن استقبال سفن المهيئات والطرود فائقة الحجم مما يتطلب إجراءات خاصة لاستقبالها وتخزينها ونقلها.