حزب الله اللبناني: التوغل الإسرائيلي في الجنوب تطور شديد الخطورة

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النيابية التابعة لحزب الله اللبناني النائب علي فياض، اليوم الخميس، إن التوغل الإسرائيلي إلى وادي الحجير في جنوب لبنان يشكل تطورا شديد الخطورة، يوجب على الدولة اللبنانية إعادة تقويم الموقف بصورة فورية.

وأضاف النائب فياض، تعليقاً على توغل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ، "إن توغل قوات العدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية وصولا إلى وادي الحجير، يشكل تطورا شديد الخطورة وتهديدا جدياً لإعلان الإجراءات التنفيذية للقرار 1701 وتقويضا للصدقية الواهنة للجنة المشرفة على تنفيذه".

وتابع "إن هذا التطور الذي يظهر تعاطيا إسرائيليا خارج أي التزام أو إجراءات، وكأن لا وجود لأي تفاهم أو التزامات، يوجب على الدولة اللبنانية حكومة وجيشا وجهات معنية، إعادة تقويم الموقف بصورة فورية، ومراجعة الآداء الحالي الذي أظهر فشلاً ذريعاً في الحد من الإمعان الإسرائيلي في استمرار الأعمال العدائية على المستويات كافة بما فيها التوغل في الأراضي اللبنانية وقتل واعتقال المدنيين اللبنانيين".

وكانت القوات الإسرائيلية توغلت اليوم في عدة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير في جنوب لبنان. وعزز الجيش اللبناني انتشاره في تلك المناطق.