مسئول بمستشفى محلي في ألمانيا: جميع الناجين من هجوم ماجدبورج بحالة مستقرة

قال مسئول في مستشفى محلي لصحيفة ألمانية، إن حالة جميع الضحايا الناجين من الهجوم الذي وقع في سوق عيد الميلاد (الكريسماس) بمدينة ماجدبورج، مستقرة، بعدما تم نقلهم إلى المستشفى إثر إصابتهم بكسور في العظام ونزيف داخلي.

وقال مدير العناية المركزة بالمستشفى الجامعي في ماجدبورج، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، نشرت في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، إن الغالبية العظمى من المصابين الـ72 الذين تلقوا العلاج بعد حادث الدهس بالسيارة، خرجوا من المستشفى.

ونقلت الصحيفة عن طبيب في قسم الطوارئ، يدعى روبرت فيردهاوزن، القول إن "من بين 15 مصابا بجروح خطيرة – بينهم بعض الأطفال - كانوا وصلوا إلى مستشفانا في حالة غير مستقرة، تمكنا من جعل حالتهم جميعا مستقرة".

وأوضح فيردهاوزن أن الإصابات الأكثر شيوعا كانت الإصابة بكسور مضاعفة في الذراعين والساقين، وفي الحوض أيضا، وفقدان كبير للدم.