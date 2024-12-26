يونايتد يتسبب في رقم سلبي تاريخه لمدربه

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تعرض البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي لرقم سلبي لأول مرة في تاريخ وذلك بعدما خسر ثالث مباراة على التوالي في مسيرته.

وخسر يونايتد أمام مضيفه ولفرهامبتون لحساب الجولة الثامنة عشرة من البريميرليج بهدفين دون رد سجلهما ماثيوس كونها، وهوانج هي تشان.

أموريم الذي تولى تدريب يونايتد في نوفمبر الماضي، نال الهزيمة الثالثة تواليا وهو ما لم يتعرض له في مسيرته التدريبية قلب تدريب مانشستر.

وأصبح يونايتد في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة، أقرب من مناطق الهبوط عندها لصراع المراكز الستة الأولى في البريميرليج.

كذلك وفقا لحساب "أوبتا" الإحصائي على "إكس" فإن يونايتد اقترب من معادلة رقم ساوثهامبتون الذي خسر 5 مباريات بجميع المسابقات منذ نوفمبر الماضي، تاريخ تولي اموريم تدريب الفريق، حيث خسر ساوثهامبتون 6.

ولم ترحم الأرقام السلبية لاعب يونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز الذي تلقى بطاقة حمراء أيضا في المباراة، حيث أنه أول لاعب يتلقى 3 بطاقات حمراء في الموسم بجميع المسابقات منذ الصربي نيمانيا ماتيتش موسم 2008-2009.