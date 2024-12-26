رفض روسي للهدنة في أوكرانيا

• لافروف: الأوكرانيين يرغبوا في كسب الوقت لإعادة التسلح

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم ، أن الهدنة في أوكرانيا ليست طريقا إلى أي مكان، وأن موسكو لن تكتفي بالحديث الفارغ عن التسوية، مشيرا إلى أنهم سيرغبون من خلالها كسب الوقت لإعادة تسليح أوكرانيا.

وأكد لافروف، في حديثه في مؤتمرا صحفيا مع ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية في موسكو اليوم، أن "الاتفاقيات المستقبلية لتسوية الصراع الأوكراني، يجب أن تتضمن آلية لاستحالة انتهاكها". حسب وكالة الأنباء الروسية- سبوتنك.

وقال لافروف: "لا يمكننا قبول حديث فارغ، الحديث عن التهدئة والهدنة..الهدنة طريق إلى اللامكان. يرغبون من خلالها كسب الوقت لإعادة تسليح أوكرانيا وغير ذلك. الهدنة طريق مسدود، نحن بحاجة إلى اتفاقات نهائية وقانونية يتم من خلالها تثبيت كافة الشروط لضمان أمن روسيا، والأمن كذلك لجيراننا".

وتابع: "نحن نستهدف فقط الأهداف العسكرية، ومنشآت المجمعات الصناعية العسكرية وغيرها من المنشآت المرتبطة بدعم القوات المسلحة لأوكرانيا... لقد ضربنا تلك النقاط التي يتم منها قصف أراضينا والأهداف المدنية، والتي يُقتل منها المدنيون".

وقال لافروف: "اسمحوا لي أن أؤكد مرة أخرى على ما قاله الرئيس، نختار أهدافًا لتدميرها على أراضي أوكرانيا بناءً على التهديدات الموجهة ضد روسيا فقط".

وأشار إلى أنه "هذه منشآت عسكرية، أو مؤسسات صناعية دفاعية، أو مراكز صنع القرار في كييف، وربما تكون أيضًا مثل هذه الأهداف، لكن الرد على الأهداف المدنية ليس من قواعدنا".

وأضاف: "روسيا لا تقترح شروطا مسبقة، وإنما تثبيت وتعزيز ما تم الاتفاق عليه في السابق، فما قالوه من قبل بعدم تمدد الناتو لم يلتزموا به، فهناك مبدأ تقرير المصير للشعوب، خاصة أن الحل الوسط هو ضمان وحدة وسلامة الدول، التي تحترم حكوماتها حقوق تقرير المصير لكافة السكان الذين يعيشون على أراضيها".

وأكد أن "نظام كييف لم يقم بتنفيذ أي من بنود اتفاقيات "مينسك"، التي تم التصديق عليها في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن "تلك الاتفاقيات كانت موقعة من قبل الرئيس السابق لأوكرانيا بوروشينكو، والرئيس الفرنسي هولاند، والمستشارة الألمانية ميركل. لم يعتزموا تنفيذ الاتفاقيات، واعتبروها فرصة لكسب الوقت وتسليح أوكرانيا للمواجهة مع روسيا".

وأكد وزير الخارجية الروسي استعداد بلاده للتشاور مع إدارة ترامب بشأن أوكرانيا، قائلاً : "نأمل أن يفهم البيت الأبيض الأسباب الجذرية للصراع، مؤكدا أن موسكو "دائمًا على استعداد للمشاورات".

وقال: "لقد صدرت مناشدات لمرات عدة من قبل زملائنا الفرنسيين عبر قنوات مغلقة، دعونا نساعد، ونقيم حوارًا حول القضية الأوكرانية، بالمناسبة، دون أي تدخل في أوكرانيا".