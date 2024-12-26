عاد الأهلي لسكة الانتصارات في الدوري المصري بفوز درامي على مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري.

سجل يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة في الدقيقتين 39 و96 من المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

بهذه النتيجة يتساوى الفريقان على قمة الترتيب برصيد 11 نقطة، وتلقى المصري خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.

ويتساوى الفريقان في رصيد النقاط مع ثلاثة أندية أخرى هي الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كيلوباترا ولكن تتبقى للأهلي مباراة مؤجلة أمام سموحة يوم 7 يناير المقبل.

أجاد لاعبو المصري الضغط العالي على مدافعي الأهلي وحارس المرمى محمد الشناوي الذي ارتبك أكثر من مرة في تسديد الكرة أو تمريرة.

ورغم الأفضلية النسبية للفريق البورسعيدي فإنه لم يشكل الخطورة الكافية ولم يستفد مدربه علي ماهر من المحاور الهجومية أحمد القرموطي وعبد الرحيم دغموم ومحمد الشامي وفخر الدين بن يوسف، بينما سدد لاعب الوسط البنيني سامادو كرة فوق العارضة.

في الجهة الأخرى لم يستغل مارسيل كولر مدرب الأهلي أيضا المحاور الهجومية بيرسي تاو وحسين الشحات مع إمام عاشور ووسام أبو علي في ظل يقظة ظهيري الجنب عمرو السعداوي يسارا وكريم العراقي يمينا مع قلبي الدفاع خالد صبحي وباهر المحمدي.

لكن كولر كسب الرهان في الشوط الأول بفضل التفوق في الكرات الثابتة حيث سدد وسام أبو علي كرة أمسكها محمود جاد حارس مرمى المصري، بينما نجحت المحاولة الثانية بتسديدة يحيى عطية الله الذي احتفل بهدفه الأول بقميص الأهلي.

ارتفع إيقاع المباراة في الشوط الثاني، وتبادل الفريقين المحاولات الهجومية على المرميين، حيث قام علي ماهر مدرب المصري بإشراك الثلاثي البديل صلاح محسن وخالد الغندور وحسين فيصل مكان فخر الدين بن يوسف ومحمود حمادة والشامي، بينما شارك أفشة وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح مكان السولية والشحات وعمر كمال عبد الواحد.

في أول ربع ساعة هدد المصري مرمى الأهلي بثلاث محاولات قريبة لدغموم والقرموطي والغندور، بينما خرج محمود جاد حارس المصري في توقيت مناسب ليمنع تاو والشحات من محاولة خطيرة قبل استبداله.

في الدقيقة 73 أنقذ الشناوي فرصة خطيرة أمام خالد الغندور، وبعدها بدقيقتين ردت العارضة كرة من إمام عاشور، بينما ذهبت تسديدة ضعيفة من أفشة في أحضان حارس المصري.

استمرت الإثارة حتى اللحظات الأخيرة مع اندفاع المصري بكل خطوطه لتسجيل التعادل، حيث سدد إمام عاشور كرة أمسكها محمود جاد، وتباطأ لاعبو الأهلي في أكثر من مرتدة.

وفي الوقت بدل الضائع ارتدت رأسية صلاح محسن من القائم وبعدها ارتدت الهجمة بانطلاقة لإمام عاشور من منتصف الملعب ليمرر الكرة إلى أفشة الذي سدد بسهولة في الشباك ليسجل الثاني.