دعا الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، المصريين إلى مواجهة حملات الشائعات والأكاذيب، قائلا: «أوعى تُصدق ما يقال، أرض الواقع أمامك، وأنت مصري شوف الدنيا إزاي».

واستنكر خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، الحملات الاليكترونية الرامية إلى التشكيك في كل شيء والإساءة إلى كل إنجاز على أرض الوطن، مشيرا إلى أن المصريين شعب واع وعظيم؛ ولن تنطلي عليه هذه الحملات.

وأشاد بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي أصبحت نموذجًا تسعى الكثير من الدول إلى محاكاته، قائلا: «الدول بتستنسخ مننا الأن تجربة العاصمة الإدارية.. والقصر الرئاسي مش ملك الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ملك الدولة المصرية».

وتابع: «عندنا عاصمة بهذا الشكل والجمال والتميز عاصمة المال والأعمال، القصر الرئاسي مش أقل من مجلس النواب ومركز الثقافة الإسلامي، كلها أمور طبيعية، كلها لمصر وليست لأحد»، مؤكدا أن الشعب المصري يدرك حقيقة الجهد والعناء الذي تبذله القيادة السياسية.