الأردن: ارتفاع أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد إلى 18 ألفا

قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الخميس، إن عدد اللاجئين السوريين المغادرين الأردن، والمسجلين في الأمم المتحدة، منذ تاريخ 8 ديسمبر، بلغ 2300 من المخيمات وخارجها.

وأضاف في تصريحات لقناة «المملكة»، أن قرابة 18 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر، وحتى اليوم الخميس.

وأشار الفراية إلى أنه جرى الكشف على مركز حدود الرمثا مع درعا السورية، موضحا أنه «لن يكون له فتح أمام حركة العبور حاليا».

وقرر الأردن في 6 ديسمبر 2024، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري؛ بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.

وكشفت وزارة الداخلية الاثنين الماضي، عن الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر الحدودي والرابط ما بين الأردن وسوريا.

وبحسب كتاب لوزير الداخلية اطلعت عليه «المملكة»، حددت الداخلية فئات من الأردنيين والسوريين ممن يسمح لهم بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر إلى الأراضي السورية.

واشترطت الداخلية أن يكون الدخول والمغادرة بحسب إجراءات السفر المتبعة وعدم وجود موانع أمنية، مع الاستمرار بالسماح للفئات التي سبق وأن تمت الموافقة لها باستخدام مركز حدود جابر.

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