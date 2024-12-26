ضمن برنامج وزارة الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، اليوم الخميس، العرض المسرحي "سر حياتي"، في موسمه الثاني، على مسرح السامر بالعجوزة، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.

العرض أقيم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدمته فرقة السامر المسرحية، بإدارة محمد النبوي، ضمن مشروع "مسرحة المناهج" لطلاب مراحل التعليم الأساسي.

تدور أحداث العرض في قالب غنائي استعراضي مدته ساعة، وذلك بهدف تبسيط منهج مادة العلوم بما يتناسب مع طلاب المرحلة الابتدائية.

"سر حياتي" إعداد درامي د. مي موسى، وإخراج أحمد شعراوي، بطولة مصرية بكر، محمد النبوي، لمياء العبد، إيهاب عز العرب، وفاء زكريا، دينا مجدي، محمد هشام، عبد الغني السعيد، چنا خليل، ونورهان صلاح الدين.

ديكور وملابس هبة مجدي، أشعار محمد الشاعر، موسيقى تصويرية محمد وهيدي، استعراضات محمد بيلا، ماكياج جهاد سعيد، تصميم إضاءة عز حلمي، مساعد إخراج يوسف أنور، مخرج منفذ محمد الهادي، وأحمد عزيز.

ويعد العرض باكورة أعمال الهيئة قصور الثقافة، بمشروع مسرحة المناهج وسبق تقديمه خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، ومن المقرر أن يُعرض مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز فهم الطلاب لمحتوى المناهج الدراسية بطرق مبتكرة، والتأكيد على أهمية الفن المسرحي كوسيلة تعليمية.