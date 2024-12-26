سائق سيارة أجرة يصدم 6 أشخاص في مانهاتن الأمريكية

قالت الشرطة إن سيارة أجرة صدمت ستة أشخاص في وسط مانهاتن الأربعاء، حيث تم نقل ثلاثة منهم إلى مستشفيين لإصابتهم بجروح.

وذكر متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك إن سائق سيارة الأجرة ربما يكون قد تعرض لنوبة مرضية، لكن التحقيق لم يؤكد ذلك بعد.

ونقل شخصان،أحدهما صبي /9 سنوات/ إلى مركز وايل كورنل الطبي، ونقل شخص واحد إلى مستشفى آخر، حسبما قال المتحدث.

ورفض الأشخاص الثلاثة الآخرون الرعاية الطبية، وحالتهم جميعا مستقرة.

وقالت الشرطة إن سيارة الأجرة قفزت على الرصيف بالقرب من متجر رئيسي في ميدان هيرالد حوالي الساعة 1600 بالتوقيت المحلي حيث صدمت المشاة، مضيفة أن السائق ظل في مكان الحادث.

وأظهرت لقطات فيديو في مكان الحادث سيارة أجرة صفراء متضررة على الرصيف مطوقة بشريط لاصق من الشرطة. وبدا أن المصد الأمامي للسيارة قد سقط.