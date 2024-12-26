أطفال مصر يستضيفون أبرز نجوم السياسة والرياضة والفن والمجتمع في بودكاست بداية

- الأطفال يقودون حوارًا وطنيًا مع شخصيات مؤثرة لإلهام الشباب المصري بقصص نجاح ملهمة

- "بداية" يترجم رؤية الرئيس في تنمية الشباب ويساهم في بناء مجتمع واعٍ بأهمية التنمية البشرية

- "بداية جديدة" تبني الإنسان من خلال منصة حوارية فريدة تجمع بين الأجيال

- أبرز الضيوف: وزراء الصحة والثقافة والتضامن وعدد من الفنانين بينهم ماجد المصري ولقاء الخميس وإيمان العاصي

في خطوة جديدة لتعزيز الوعي بأهمية التنمية البشرية، أطلق المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية" بودكاستًا خاصًا بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث يهدف هذا البودكاست إلى تقديم محتوى ملهم ومفيد للشباب، من خلال استضافة شخصيات عامة ناجحة في مجالات متنوعة مثل الأعمال والفن والسياسة.

يأتي هذا المشروع تجسيدًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير المجتمع المصري وتعزيز الوعي بأهمية مختلف القضايا، وقد تم تنفيذ البودكاست بدقة متناهية، حيث حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على الالتزام بتوجيهات الرئيس وتطبيقها على أرض الواقع، ما أسفر عن إنتاج محتوى هادف ومؤثر يلبي احتياجات الجمهور.

ويسعى بودكاست "بداية" من خلال مناقشة قضايا متعددة إلى تحفيز الشباب على تطوير مهاراتهم وتحقيق النجاح في حياتهم العملية، في إطار جهود المبادرة المستمرة لتعزيز التنمية البشرية في مصر. إذ تركز المبادرة على أربعة محاور رئيسية، وهي الرياضة والصحة والتعليم والثقافة، بالإضافة إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وتنمية المهارات.

ويستضيف البودكاست شخصيات بارزة بدءًا من الوزراء والرياضيين ووصولًا إلى الفنانين ورجال الأعمال والسياسيين. على رأسهم وزير الصحة د. خالد عبد الغفار، والدكتور مجدي يعقوب، ود. أحمد هنو وزير الثقافة، ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والنجوم رامي صبري، وماجد المصري، وإيمان العاصي، ومي سليم، ولقاء الخميسي، وغيرهم من الفنانين.

ويشارك الضيوف تجاربهم الشخصية وتحدياتهم التي واجهوها في بداية مسيرتهم، وكيف تمكنوا من تخطي هذه التحديات وتحقيق النجاح، بمشاركة مقدمين من الأطفال، منهم آدم وهدان، وريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. ويأتي ذلك في رسالة رمزية هامة تؤكد على أهمية التعليم وتنمية مهارات الأطفال منذ سن مبكرة، باعتبارهم الأمل والمستقبل لبناء إنسان صالح للمجتمع.

ويعد بودكاست "بداية" أحد أبرز مخرجات المشروع القومي للتنمية البشرية، حيث يقدم منصة فريدة من نوعها للشباب المصري للتعبير عن آرائهم وأفكارهم.

من خلال البودكاست، يستضيف أطفال مصر شخصيات مؤثرة من مختلف المجالات، ليشاركوا تجاربهم الحياتية وقصص نجاحهم، ويستلهموا الأجيال القادمة لبناء مستقبل أفضل لمصر.

ويهدف بودكاست "بداية" إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها إلهام الأجيال القادمة، حيث يسعى البودكاست إلى إلهام الشباب المصري وتحفيزهم على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم. ويساهم البودكاست في بناء مجتمع واعٍ بأهمية التنمية البشرية، ويعرف بأثرها الإيجابي على حياة الفرد والمجتمع، وتعزيز الحوار بين الأجيال.

ويعتبر بودكاست "بداية" مثالًا حيًا على نجاح المبادرات التي تستهدف تنمية الشباب وتنمية قدراتهم. باستضافة أطفال مصر لشخصيات مؤثرة، يثبت البودكاست أن الشباب المصري قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء مستقبل بلاده.