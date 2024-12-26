نفوق قطة في أمريكا إثر تناولها طعاما للحيوانات الأليفة به فيروس إنفلونزا الطيور

قالت السلطات في ولاية أوريجون الأمريكية إن قطة منزلية نفقت بعد تناولها طعاما للحيوانات الأليفة ثبت أن به فيروس إنفلونزا الطيور، مما أدى إلى سحب طعام الحيوانات الأليفة المجمد النيء المعروض للبيع في جميع أنحاء البلاد.

وقالت شركة نورث ويست ناتشورالز، وهي شركة لأغذية الحيوانات الأليفة مقرها في بورتلاند بولاية أوريجون، إنها سحبت طواعية تشغيلة واحدة من طعامها المجمد للحيوانات الأليفة المجمد النيء الذي يزن رطلين من وصفة الديك الرومي للقطط بعد أن ثبت وجود الفيروس به.

ويتم بيع المنتج من خلال موزعين في أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وفلوريدا وفلوريدا وجورجيا وإلينوي وماريلاند وميشيجان ومينيسوتا ومينيسوتا وبنسلفانيا ورود آيلاند وويسكونسن، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا.

وقالت سلطات ولاية أوريجون إنه لم يتم ربط أي حالات إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور بالحادثة، ولكن تتم مراقبة أولئك الذين كانوا على اتصال بالقطط لرصد أي أعراض للإصابة بالإنفلونزا