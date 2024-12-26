بريطانيا: إلغاء أكثر من 360 ألفا من خدمات القطارات العام الماضي

شهد العام الماضي إلغاء أكثر من 360 ألفا من خدمات القطارات في جميع أنحاء بريطانيا، بصورة كلية أو جزئية في ظل تراجع الموثوقية إلى مستوى قياسي منخفض؛ بسبب وجود نقص كبير في أعداد العاملين

وأظهر تحليل أجرته وكالة الانباء البريطانية (بي أيه ميديا) لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب السكك الحديدية والطرق، ونشرته اليوم الخميس، أنه تم خلال 2024 وحتى التاسع من نوفمبر الماضي، إلغاء 208 آلاف خدمة بالكامل.

وجرى إلغاء 161 ألف رحلة أخرى بصورة جزئية، ما يعني أنها لم تخدم سوى محطة واحدة على الأقل من محطاتها المجدولة.

جدير بالذكر أن صناعة السكك الحديدية تصدر درجة إلغاءات تظهر إلغاء ما يعادل 0. 4% من أصل 3. 7 مليون قطار كانت مقررة خلال تلك الفترة.