رئيس الوزراء: ليس عيبا أن نعتمد على الميزة التنافسية بقطاع التشييد والبناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن كثيرًا ما يثار بأن الدولة تركز على قطاع التشييد والبناء ويرى البعض أنه قطاع غير منتج.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة للاستماع إلى رؤاهم، اليوم الأربعاء، أنه يختلف مع هذا الأمر، موضحًا أنه عندما تكون هناك تنافسية في قطاعات بعينها فليس عيبًا أن يتم الاعتماد عليها.

وأوضح أن هناك دولًا بأكملها تحقق رفاهية هائلة سواء أوروبية أو في منطقة الخيلج، قامت في الأساس على العقار وقطاع التشييد والبناء، موضحًا أن هذا القطاع لا يقتصر على الأسمنت والحديد والسيراميك والرمال، لكنه يشمل أيضًا السجاد والكهرباء وحتى الصناعات الغذائية.

ولفت إلى أن الصناعة بالكامل تقوم على التشيبد والبناء، موضحًا أن من يتحدث عن أن الدولة تركز جهودها على هذا القطاع وحسب لا يلتفت إلى أن هناك 200 صناعة تقف وراء هذا القطاع.

ونوه بأن كل أنواع الصناعات المختلفة تدخل في قطاع التشييد والبناء، مؤكدا أن الدولة لديها ميزة تنافسية في هذا الأمر.