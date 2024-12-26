افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور الشعراوي كمال المدير العام التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة، اليوم الخميس، مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة، كأكبر مركز متخصص من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، بتكلفة إجمالية تصل لمليار جنيه مصري.

وأكد رئيس جامعة المنصورة، أن هذا المركز يعد تتويجاً لجهود فريق زراعة الكبد في جامعة المنصورة على مدار 20 عاما من الخبرة في هذا المجال، فتم زراعة ما يقرب من 1150 حالة.

وأضاف رئيس جامعة المنصورة، أن منذ تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فكرة المشروع في عام 2021 بدعم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومتابعة إدارات جامعة المنصورة المتعاقبة والعمل يسير بشكل متميز للانتهاء من المشروع.

وقال الدكتور شريف خاطر، إن المركز أنشئ على مساحة 650 مترا مربعا، يتكون من دور أرضي وميزانين، و9 طوابق، كما يحتوي المبنى على 3 حجرات للعمليات و14 سريرا للعناية و5 أسرة للإفاقة و56 سريرا لإقامة المريض بطاقة إجمالية 75 سريرا.

وأشار خاطر إلى أن برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة بدء في المرحلة الأولى "مرحلة توطيد التكنولوجيا واكتساب المهارات" عام 2004 بالتعاون بين جامعة المنصورة وعدد من الجهات الخارجية والداخلية، واستمرت حتى نهاية عام 2007، وتم خلالها زراعة ما يقرب من 40 حالة، مؤكدا بدأ المرحلة الثانية "بناء الهوية" عام 2008، وعمل بها فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة بجميع التخصصات الرئيسية والمساعدة منفرداً، وتم زراعة أكثر من 1150 حالة.

وأكد خاطر، أنه بفضل حرص الجامعة على استمرارية المشروع وتقديم خدمات متميزة على المستوى المحلي والدولي، وأشارت الأرقام والإحصائيات المنشورة في الدوريات العالمية إلى تفرد هذا العمل، ووصل العدد 500 حالة عام 2017، وفي عام 2023 وصل العدد 1000 حالة، وحاليا يزيد عن 1150 حالة زراعة كبد من بينهم، 110 حالات لمواطنين من الدول العربية وبعض الدول الإفريقية و50 حالة للأطفال.

وأشار رئيس جامعة المنصورة إلى، أن المشروع يهدف القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الفشل الكبدي والتليف وأورام الكبد الأولية للمرضى المصريين بكل المحافظات، بالإضافة لإجراء 5 عمليات أسبوعياً، ويعد هذا غير مسبوق في أي مركز زراعة الكبد عالميا، ومتابعة المرضى قبل وبعد إجراء العملية لتفادي حدوث مضاعفات للمرضى، واستيعاب عدد أكبر من المرضى في الدول العربية الشقيقة، وتدريب الكوادر الطبية على زراعة الكبد في مصر والدول العربية الإفريقية