الشرطة اليونانية تدعو السائقين إلى استخدام سلاسل الجليد المانعة للانزلاق بسبب الثلوج

دعت شرطة المرور في اليونان السائقين بالمناطق التي يوجد بها جليد وثلوج إلى ضرورة استخدام سلاسل الجليد المانعة للانزلاق، بعدما أفادت تقارير بحدوث اختناقات مرورية طويلة بالقرب من بعض منتجعات التزلج بسبب توقف السيارات على الطرق لعدم تجهيزها بسلاسل الجليد أو إطارات الشتاء.

وحذرت الشرطة السائقين، اليوم الخميس، من التوجه إلى منتجع التزلج الأكثر شهرة في البلاد، على جبل بارناسوس، حيث تم إغلاق المنتجع لسوء الأحوال الجوية، فيما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى قمة جبل بارنيثا على مشارف العاصمة أثينا بسبب الثلوج.

وقالت السلطات، في يوم عيد الميلاد، إن اختناقا مروريا بطول نحو 5 كيلومترات (3 أميال) بالقرب من منتجع بارناسوس للتزلج، حدث بسبب تعطل بعض السيارات الكهربائية على الطريق المتجه إلى أسفل الجبل من المنتجع، وتوقف سيارات أخرى على الطريق المغطى بالثلوج لعدم تجهيزها بسلاسل الجليد أو إطارات الشتاء.

وقالت الشرطة، في بيان، إنه "يتعين تذكير السائقين بضرورة تجهيز سياراتهم بسلاسل الجليد واستخدامها في المناطق التي يوجد بها ثلوج أو جليد على الطرق"، مضيفة أنه يجب على السائقين متابعة توقعات الطقس.

وغالبا ما تشهد المناطق الجبلية في اليونان تساقط الثلوج خلال أشهر الشتاء.

ومن المتوقع أن تشهد اليونان موجة برودة أخرى اعتبارا من يوم غد الجمعة، مع هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة وتساقط ثلوج في العديد من المناطق الجبلية.



