نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ447 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 38 شهيدًا و137 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 45 ألفًا و399 شهيدًا، و107 آلاف و940 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، قال مدير مستشفى المعمداني في غزة فضل النعيم، إن المستشفى يشهد تزايدًا كبيرًا في أعداد الجرحى والمصابين جراء التصعيد في مدينة غزة ومحافظة الشمال، خاصة في جنوب جباليا وشمالها.

وأوضح النعيم في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين»، أن معظم الحالات التي تصل إلى المستشفى تعاني إصابات خطيرة، ما يزيد التحديات في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية الأساسية مثل الشاش والخيوط الجراحية وبعض الأدوية الضرورية.

وأشار إلى أن التبرع بالدم، رغم المناشدات المستمرة، يواجه صعوبات بسبب تفشي فقر الدم وسوء التغذية بين المواطنين، موضحا أن التعامل مع الإصابات الخطيرة يتطلب تدخلات من تخصصات طبية متعددة، مع تزايد عدد الحالات الطارئة.

وأكد النعيم أن المستشفى يعمل بتنسيق مع مستشفيات أخرى، لكن الإمكانيات المتوفرة في شمال القطاع لا تكفي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين، مشددا على ضرورة فتح المعابر بشكل عاجل لتحويل الحالات الحرجة إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج المناسب.