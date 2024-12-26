اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعالياتها الثقافية والفنية المتنوعة، بقرى "حياة كريمة" في محافظة مطروح، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهد اليوم الختامي عدة فعاليات بمدرسة الحمام الرسمية للغات، بحضور د.بدوي مبروك، مدير عام ثقافة القرية، ومحمد زكريا العبد، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت الفعاليات لقاء للتعريف بأهداف المبادرات الرئاسية في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بحضور د. هالة خميس، معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة خديجة الإعدادية بنات، د. محمد حسن، متابع بإدارة الحمام التعليمية.

كما شملت الأنشطة فقرة رسم على الوجه، واكتشاف مواهب في مجالي الغناء والإنشاد، بجانب عدد من الورش الفنية والحرفية منها تعليم صناعة الحصير للفنان محمد فوزي، الحرق على الخشب، إعادة التدوير، وتصميم زهور بقماش الساتان.

ووسط تفاعل كبير من الحضور، قدمت فرقة أطفال وطلائع الشاطبي عرضا فنيا تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية بقيادة الفنانة سمر القصاص منها رايات النصر، الصعيد، الفلاحي، النوبي، الإسكندراني، يلا بينا، الحدوتة، وغيرها.

كما شهد مجلس مدينة الحمام، محاضرة بعنوان "حماية شباب مصر من شبح المخدرات" أوضحت خلالها سهير حسن، مدير إدارة خدمة المواطنين، دور الدولة في مواجهة ظاهرة الإدمان من خلال توفير خدمات العلاج بالمجان بمختلف محافظات الجمهورية، وفقا للمعايير الدولية، مؤكدة على أهمية رفع وعى طلاب المدارس بخطورة تعاطي المواد المخدرة، من خلال تقديم البرامج التوعوية من قِبل قصور الثقافة ومراكز الشباب والمدارس والجامعات.

أقيمت الفعاليات من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة القرية، ونفذت بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح، برئاسة محمد حمدي، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.