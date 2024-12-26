سول: عقوبات على 15 كوريا شماليا وكيان واحد بسبب البرامج النووية والصاروخية لبيونج يانج

قالت كوريا الجنوبية اليوم الخميس، إنها ستفرض عقوبات مستقلة على 15 عاملا كوريا شماليا في قطاع تكنولوجيا المعلومات وكيان واحد؛ بسبب أدوارهم في الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة لتمويل تطوير الأسلحة النووية والصاروخية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن وزارة الخارجية في سول القول إنه يشتبه في أن 14 من الأفراد الخمسة عشر، ومن بينهم بارك هونج - ريونج، ويون جونج - سيك، وري إيل - جين؛ يعملون في الخارج لكسب العملات الأجنبية من خلال أنشطة إلكترونية غير قانونية، مثل سرقة العملات المشفرة؛ لتمويل تطوير الأسلحة النووية والصاروخية الكورية الشمالية الذي تحظره قرارات متعددة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وينتمي جميع الأفراد المشار إليهم إلى المكتب العام 313 التابع لإدارة صناعة الذخائر في الشمال المسؤولة عن البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية، كما تخضع الإدارة لعقوبات الأمم المتحدة.

ويتردد أن المكتب العام 313 متورط في إرسال خبراء كوريين شماليين في تكنولوجيا المعلومات إلى الصين وروسيا والدول في جنوب شرق آسيا وأفريقيا لتمويل برامج الأسلحة وتطوير البرمجيات العسكرية.

وأضافت الوزارة، أن كوريا الجنوبية ستضيف أيضا شركة جوسون كوم جونج؛ لتبادل المعلومات الاقتصادية والتكنولوجية إلى قائمة العقوبات.

ويشتبه في تورط الكيان في إرسال عمال كوريين شماليين في قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى الخارج وتحويل الأموال التي حصلوا عليها، إلى النظام الكوري الشمالي.