هيو جرانت يعاني من نوبات هلع أثناء تصوير الأفلام

كشف الممثل البريطاني الشهير هيو جرانت أنه مر كثيرا بنوبات هلع أثناء تصوير الأفلام.

وقال جرانت /64 عاما/ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن تلك النوبات تأتي من العدم، وأضاف: "هذا أمر مهين حقا. بمجرد أن يُعرض عليّ عمل، أبدأ بالقلق بشأن موعد حدوث نوبة الهلع".

وذكر جرانت أنه من الخوف يستعد بشكل مكثف لأدواره لعدة أشهر ويبذل مجهودا كبيرا في ذلك، وقال: "لا أستطيع أن أقول ما إذا كان ذلك يفيد الأداء حقا أم أنها مجرد محاولة يائسة للسيطرة على خوفي.. ربما كلاهما".

واشتهر جرانت بأفلام كوميدية رومانسية مثل "أربع زيجات وجنازة" و"نوتينج هيل" و"الحب في الواقع". ويُعرض حاليا أحدث أفلامه في دور العرض السينمائي، وهو فيلم الرعب "هيريتك" (مهرطق).

وفي فيلم "هيريتك" يلعب جرانت دور السيد ريد، وهو رجل جذاب ذو ملامح مُسنة ويتبين أنه مختل عقليا. ويستدرج الرجل شابتين من طائفة المورمون (تلعب دورهما صوفي تاتشر وكلوي إيست) إلى منزله ويشركهما في محادثة حول الإيمان والشك. ورغم أن الابتسامة الودية لا تفارق وجهه على مدار الفيلم، تنكشف بالتدريج حقيقته المتوارية وراء مظهره غير المؤذي. وكمشاهد ستظن أن الأمر لن يكون مجرد محادثة، فالمرأتان لن تغادرا المنزل في أي وقت قريب.