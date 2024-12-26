انتحار مؤقت ومرة واحد حلمي في انطلاق عروض نوادي المسرح بالبحيرة

شهد قصر ثقافة دمنهور، عرضيين مسرحيين، ضمن عروض الموسم الجديد لنوادي المسرح بالبحيرة، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض المسرحي الأول بعنوان "انتحار مؤقت" لفرقة قصر ثقافة المحمودية، تأليف محمد السوري، إخراج محمود إسماعيل، موسيقى وألحان يوسف الحداد، تصميم إضاءة عمرو جلال، ديكور أحمد ماميش، فيديو مابينج حسن جمال، وبطولة سامح رخا، هالة فؤاد، أسماء أبو إبراهيم، أحمد الوزير، الطفلة أسماء الكفراوي.

دارت أحداث العرض حول مأساة سيدة يتوفى زوجها وتضطر إلى العيش في منزل ابنتها التي تزورها للمرة الأولى منذ زواجها، لكنها تلقى وحفيدتها التي تعاني من متلازمة داون، معاملة سيئة وقاسية من زوج ابنتها، فتتأزم الجدة نفسيا، وتتصاعد الأحداث وتفكر في الانتحار أمام عجلات القطار، لتبحث عائلتها عن تعويض مادي كبير عقب الوفاة بمعاونة محامي تعويضات.

كما قدم عرض مسرحي لفرقة قصر ثقافة دمنهور بعنوان "مرة واحد حلمي" تأليف أحمد القسطاوى، إخراج حسام شرف، ديكور علي هلال، إضاءة محمود كميشة، استعراضات محمد أبو شعرة.

العرض يناقش بعض أحلام الشباب، ومدى تمسك كل واحد بحلمه من خلال الكوميديا بدون تسليط الضوء على الأسباب، ومن خلال التنوع في شخصيات العرض بالإضافة للصورة والدراما حتى على مستوى الموسيقى وتقديم الكوميديا دون ابتزال.



شهد العروض لجنة التحكيم المكونة من المخرج محمد ميزو، المخرج مصطفى إبراهيم، مصممة الديكور رانيا حداد، وأعقبها ندوة نقدية لمناقشة الجوانب الفنية للعرض شارك بها د. عبد الكريم الحجراوي، المخرج أحمد القسطاوي، الكاتب عمر توفيق.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقام بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، وتستمر حتى 30 ديسمبر الحالي.