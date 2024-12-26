نيوكاسل يهزم أستون فيلا بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق نيوكاسل يونايتد فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-0، على حساب ضيفه أستون فيلا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

افتتح نيوكاسل التسجيل مبكرًا عن طريق أنتوني جوردون في الدقيقة الثانية من المباراة، ثم أضاف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني للماكبايس في الدقيقة 59، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 90+1، سجل جولينتون الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب جون دوران، مهاجم أستون فيلا، في الدقيقة 32، بعد تدخل قوي نال على إثره بطاقة حمراء مباشرة.

بهذا الفوز رفع نيوكاسل رصيده للنقطة 29، في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 28 في المرز التاسع.