الطقس يهدد مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي

كشف تقرير صحفي إنجليزي إمكانية تأجيل مباراة ليفربول أمام ليستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ليفربول يستضيف ليستر سيتي في العاشرة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيتم إجراء فحص لملعب آنفيلد في الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي، السادسة بتوقيت القاهرة بسبب الضباب الكثيف في ليفربول.

وكانت مباراة ليفربول أمام إيفرتون في الجولة الخامسة عشرة للبطولة تأجلت لنفس السبب، والتي كان مقررًا لها يوم 7 من ديسمبر الجاري.

ويتصدر ليفربول، قبل مباراة اليوم، صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة من 16 مباراة، فيما يحتل ليستر سيتي المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.