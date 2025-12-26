أشادت الفنانة إلهام شاهين بالفيلم الوثائقي " هي" الذي تم عرضه مساء أمس بالمسرح الصغير بدار الأوبرا، وكتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "شاهدت الفيلم الوثائقي (هي) بدار الأوبرا المصرية، عن حياة الشخصية الملهمة و القدوة الرائعة د. إيمان كريم، المشرف العام بالمجلس القومي للمرأة لذوى الإعاقة، و الأستاذة الجامعيه بكلية اللغات والترجمة".

وتابعت: "شخصية رائعة وقصة نجاح وكفاح وتحدي للإعاقة ورمز للإرادة القوية، نتعلم منها الكثير وننتظر منها المزيد والمزيد والمزيد من النجاح بإذن الله، برافو د.إيمان، وبرافو صناع الفيلم المخرج عاطف شكرى و الموسيقار راجح داوود ، ود.أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما".

واختمت كلامها: "أحييكم جميعا وأحيى عائلة د. إيمان، ومدرستها الراهبات الألمانية التي ساعدتها وشجعتها على التحدي والإرادة حتى أصبحت نموذجا يحتذى به لذوي الاحتياجات الخاصة".

وأقيم مساء أمس العرض الخاص للفيلم الوثائقي «هي» للمخرج عاطف شكري، وهو من إنتاج المركز القومي للسينما، ويسلط الضوء على قصة إنسانية ملهمة مليئة بالتحدي والإصرار، من خلال رحلة الدكتورة إيمان كريم، التي واجهت الإعاقة بعزيمة قوية وإيمان لا يتزعزع، لتصبح واحدة من النماذج الإنسانية البارزة في المجتمع.ويضم الفيلم شهادات لعدد من الشخصيات العامة، من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

شارك في تنفيذ الفيلم المؤلف الموسيقي راجح داوود، ومدير التصوير مصطفى نبيل، والمونتيرة نسمة مصطفى، والجرافيك أحمد السرجاني، والصوت والمكساج بسام فرحات، وإدارة الإنتاج أحمد رفاعي وجيهان إبراهيم، والإنتاج الفني رانية محمود، فيما صمم البوستر الرسمي الفنان هيثم الباجوري.

ويُعد الفيلم رسالة أمل تؤكد أن الإرادة تصنع المستحيل، وأن النجاح لا تحدّه الإعاقة، ليواصل المركز القومي للسينما من خلاله دعمه للأعمال التي تعكس قصصًا إنسانية ملهمة وتجسد قيم العزيمة والإصرار في المجتمع المصري.

وكان الفيلم التسجيلي «هي» للمخرج عاطف شكري، من إنتاج المركز القومي للسينما، قد فاز بشهادة التقدير الخاصة ضمن فعاليات المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، الذي أُقيم بمدينة نيويورك خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.